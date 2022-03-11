Французы разбавляют бензин этанолом из-за роста цен

Жители французского департамента Луара-и-Шер разбавляют бензин этанолом из резкого роста цена на топливо. Об этом пишет "ИноСМИ" со ссылкой на газету Le Monde.
Автор материала, опубликованного во французской газете, наблюдал за поведением водителей на заправках в городе Блуа. Он видел, как молодой человек в спортивном костюме вышел из тюнингованного Volkswagen Golf, попросил залить неэтилированного бензина на 20 евро, вернулся к АЗС, а потом снова пошел к кассе и попросил этанола на 30 евро.
"Молодежь разбавляет бензин этанолом по 86 центов за литр. Я вижу все чаще, когда используют топливо со все более высоким содержанием этанола", — говорит работающая на автозаправочной станции продавец Софи.
Как пишет издание, вечером 3 марта дизельное топливо на крупной АЗС, расположенной на окраине Блуа, стоило 1,89 евро. На автоматизированной заправке соседнего супермаркета оно продавалось по цене 1,79 евро. Цены здесь повышаются ежедневно, и табло не успевает обновляться. На нем по сих пор указана старая цифра — 1,69 евро.
"Теперь многие сжимают зубы и ездят поменьше, чтобы уложиться в 30, 40 или 50 евро", — говорит Софи.
Заправки около супермаркета, где необходимо платить банковской картой, требуют, чтобы баланс составлял не менее 130 или 150 евро — только в этом случае можно воспользоваться пистолетом. Как отмечает продавец, это правило касается даже водителей на Porsche.
Резкий скачок цен на топливо в Европе связан с подорожанием нефти, которое, в свою очередь, произошло на фоне украинского кризиса.
Спирт, добавленный в бензин, может негативно влиять на состояние автомобиля. Так, части топливной системы подвергаются большей нагрузке и быстрее приходят в негодность. Заметно ускоряется коррозия деталей, поясняет сайт PoBenzinu.ru.