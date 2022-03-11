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12 минут назад

Французы разбавляют бензин этанолом из-за роста цен

Мария Иванова

Жители французского департамента Луара-и-Шер разбавляют бензин этанолом из резкого роста цена на топливо. Об этом пишет "ИноСМИ" со ссылкой на газету Le Monde.

Французы разбавляют бензин этанолом из-за роста цен
Фото: Caroline Paux / Hans Lucas via ReutersCaroline Paux / Hans Lucas via Reuters

Автор материала, опубликованного во французской газете, наблюдал за поведением водителей на заправках в городе Блуа. Он видел, как молодой человек в спортивном костюме вышел из тюнингованного Volkswagen Golf, попросил залить неэтилированного бензина на 20 евро, вернулся к АЗС, а потом снова пошел к кассе и попросил этанола на 30 евро.

"Молодежь разбавляет бензин этанолом по 86 центов за литр. Я вижу все чаще, когда используют топливо со все более высоким содержанием этанола", — говорит работающая на автозаправочной станции продавец Софи.

Как пишет издание, вечером 3 марта дизельное топливо на крупной АЗС, расположенной на окраине Блуа, стоило 1,89 евро. На автоматизированной заправке соседнего супермаркета оно продавалось по цене 1,79 евро. Цены здесь повышаются ежедневно, и табло не успевает обновляться. На нем по сих пор указана старая цифра — 1,69 евро.

"Теперь многие сжимают зубы и ездят поменьше, чтобы уложиться в 30, 40 или 50 евро", — говорит Софи.

Заправки около супермаркета, где необходимо платить банковской картой, требуют, чтобы баланс составлял не менее 130 или 150 евро — только в этом случае можно воспользоваться пистолетом. Как отмечает продавец, это правило касается даже водителей на Porsche.

Резкий скачок цен на топливо в Европе связан с подорожанием нефти, которое, в свою очередь, произошло на фоне украинского кризиса.

Спирт, добавленный в бензин, может негативно влиять на состояние автомобиля. Так, части топливной системы подвергаются большей нагрузке и быстрее приходят в негодность. Заметно ускоряется коррозия деталей, поясняет сайт PoBenzinu.ru.

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