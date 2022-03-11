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12 минут назад

В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект, после чего раздался звук взрыва

Газета.RuГазета.Ru

В Загребе с неба упал неустановленный объект, после чего раздался взрыв, сообщает Večernji list.

Инцидент произошел в районе Ярун, на месте была обнаружена воронка, а не так далеко были найдены два парашюта. Местные жители сообщили полиции, что ощутили детонацию.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Гражданам заявили, что у них нет причин для беспокойства, а также попросили не распространять кадры с места происшествия в соцсетях.

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В Минобороны страны пока не отреагировали на произошедшее. Однако существует версия, что упавший с неба объект — беспилотник Ту-141.

Ранее в МИД Белоруссии рассказали о взрыве самодельного устройства у посольства страны в Италии.

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