Опубликовано видео с места взрыва в Загребе

В Загребе минувшей произошел взрыв после падения неизвестного объекта. По сообщениям граждан, детонацию ощутили в районе Ярун хорватской столицы. Никто из людей не пострадал. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал BAZA.

Изначально взрыв ошибочно приняли за ракетный удар. Однако на месте происшествия обнаружили образовавшуюся воронку и два парашюта. В местных СМИ появилась информация, что причиной случившегося, предположительно, могло стать падение беспилотного летательного аппарата, который использовался на Украине, уточняет канал. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.