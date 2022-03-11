Венгрия объявила о решении «самого важного вопроса» антироссийских санкций ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не намерен вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, в таком случае энергоснабжение Венгрии будет «обеспечено в дальнейшем».

«Мы решили самый важный вопрос в свою пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем», - заявил Орбан после встречи глав ЕС в Версале.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против энергического сектора России. По его словам, это нанесло бы ущерб венгерским гражданам. Министр обратил внимание, что российские энергоресурсы играют значительную роль в Восточной Европе и для их замены понадобятся долгие годы.

От введения антироссийских санкций также отказалась Сербия. Государство намерено защитить свои экономические и политические интересы. По словам президента страны Александра Вучича, США и ЕС сильно пострадают от зеркальных мер России.