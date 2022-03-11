Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву . Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко отправился в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным .

Ранее сообщалось, что во время встречи 11 марта российский и белорусский президенты намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Одной из тем их переговоров также станет ситуация на Украине.