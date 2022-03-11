В США призвали не ограничивать доступ в Интернет для россиян

Свыше сорока американских и международных организаций обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой не допускать санкций, ограничивающих интернет-доступ для жителей России и Белоруссии. Об этом пишет «Интерфакс».

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По данным издания, обращения к президенту США, в котором выражается озабоченность призывами ограничить доступ в сеть Интернет для россиян и белорусов, уже подписали представители 41 одной организации.

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«Некоторые правительства, в том числе правительство США, могут рассматривать возможность ограничения доступа в Интернет в России посредством новых санкций. Также растет давление, внутреннее и извне, на поставщиков информационных и коммуникационных технологий, с требованием ограничивать или блокировать доступ пользователей в России», - отмечается в документе.

Авторы обращения привели в пример компании Cogent и Lumen, которые отказались от предоставления интернет-услуг на территории России.

При этом, по их мнению, «в интересах общества обеспечить, чтобы доступ к цифровым платформам и современным коммуникационным технологиям не был подвержен влиянию санкций». Так, как это было сделано при санкционном давлении на Иран, Кубу и Сирию, где не вводилось ограничение на программное и аппаратное обеспечение, а также услуги коммуникации, отметили авторы заявления.

«Доступ к Интернету необходим для защиты свободы самовыражения, доступа к информации и свободы ассоциаций, и все больше признается в качестве права человека», - уверены подписавшиеся под обращением.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и отключение от SWIFT некоторых российских банков, а также индивидуальные ограничения для ряда российских политиков и журналистов.