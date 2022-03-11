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18 минут назад

Премьера Эстонии высмеяли из-за предложения «изолировать Россию»

Елена Прошина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас насмешила пользователей Twitter своим предложением «изолировать Россию» с помощью санкций. Политик призвала ограничить для Москвы работу с криптовалютой, пишет РИА Новости.

Премьера Эстонии высмеяли за предложение «изолировать Россию»
Фото: ReutersReuters

«Просто запретите интернет, тогда никто не сможет совершать сделки», — предложил один из пользователей.

«Помните, что Китай может поднять Россию. Эти санкции только сделают их сильнее и на шаг приблизит к отказу от доллара», — заметил другой подписчик.

«Как это остановит Россию? Каждый из них может сделать собственную валюту и торговать друг с другом», — согласились другие комментаторы.

«Вы будете сражаться в заранее проигранной битве, премьер-министр. Помяните наши слова, вам не победить», —отметили под публикацией.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что санкции против России все равно бы вводились, как это было на протяжении многих последних лет. Он напомнил, что даже после развала СССР многие меры еще сохранялись. Путин подчеркнул, что санкционное давление было всегда, но теперь оно носит более комплексный характер.

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