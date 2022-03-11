Премьера Эстонии высмеяли за предложение «изолировать Россию»

«Помните, что Китай может поднять Россию. Эти санкции только сделают их сильнее и на шаг приблизит к отказу от доллара», — заметил другой подписчик.

«Как это остановит Россию? Каждый из них может сделать собственную валюту и торговать друг с другом», — согласились другие комментаторы.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что санкции против России все равно бы вводились, как это было на протяжении многих последних лет. Он напомнил, что даже после развала СССР многие меры еще сохранялись. Путин подчеркнул, что санкционное давление было всегда, но теперь оно носит более комплексный характер.