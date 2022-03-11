В ЕС пообещали «не бросать украинцев»

На прошедшем в Версале саммите Евросоюза государства-члены объединения приняли решение оказать Украине политическую, гуманитарную и финансовую помощь. Также участники саммита заявили о готовности содействовать восстановлению страны после завершения спецоперации.

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«Мы не бросим украинцев. ЕС, государства-члены союза продолжат предоставлять скоординированную политическую, финансовую, гуманитарную помощь. Мы решительно настроены содействовать восстановлению демократической Украины, как только завершится российское наступление», — цитирует заявление европейских лидеров РИА Новости.

При этом главы государств ЕС пока не приняли решения по предоставлению ей статуса кандидата на вступление в состав союза. Как отметили некоторые участники, этот процесс обычно занимает годы.