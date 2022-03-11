В Боливии умер расстрелявший Че Гевару военный

Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио, был ближайшим соратником Фиделя Кастро (1926-2016) и одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. В 1967 году в результате совместной спецоперации боливийских военнослужащих и сотрудников ЦРУ Че Гевара был захвачен в плен и расстрелян в Боливии, где он с группой партизан пытался организовать революционное движение. Долгое время место захоронения держалось в тайне, лишь в 1997 году антропологи обнаружили возле селения Вальегранде в центре республики останки революционера и его боевых товарищей. Из Боливии их доставили на Кубу и предали земле в Санта-Кларе.