Премьера Эстонии высмеяли за предложение «изолировать Россию»

«Просто запретите интернет, тогда никто не сможет совершать сделки», — предложил @praisesminem. «Помните, что Китай может поднять Россию. Эти санкции только сделают их сильнее и на шаг приблизит к отказу от доллара», — отметил @Alekahmet. «Эстония, все ограничить невозможно! Я думаю, что важнее говорить с русскими по-русски. В зоне ЕС только в странах Балтии есть русскоязычные люди. Общение важно, я считаю», — высказался @nurbek_achil.