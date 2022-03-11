Трамп считает, что цены на бензин в США продолжат расти

"Прекрасные штаты Среднего Запада платят $4-5 [за галлон], полагаю, что в Калифорнии платят около $8, но мы увидим [цены] намного выше", - сказал он в эфире телеканала Fox News. "Это будет шок, которого страна не переживала уже очень долгое время", - добавил Трамп.

Стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновляет исторический максимум, в четверг она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ). В штате Калифорния цена за галлон бензина уже превысила $5. Рост цен на топливо заметно ускорился после введения США и другими западными странами санкций против России.

В 2021 году доля России составляла около 3% от общего объема импорта нефти в США, поставки выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. Импорт нефтепродуктов из России увеличился на 1,5%, до 172,586 млн баррелей. В основном они импортируются на Гавайи и побережье, где нефтеперерабатывающие предприятия не имеют доступа к трубопроводам, связывающим крупные американские месторождения. США с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей.