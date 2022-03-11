ВОЗ призвала Украину уничтожить опасные патогены в лабораториях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо организации.

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Отмечается, что ВОЗ нескольких лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, чтобы содействовать внедрению методов безопасности. В рамках этой работы организация "настоятельно рекомендовала" минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить возможные утечки. ВОЗ не сообщила, когда была сделана рекомендация и была ли она выполнена, передает РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате заявила, что "Украина располагает объектами биологических исследований". При этом она выразила обеспокоенность тем, что российские войска могут взять их под свой контроль.