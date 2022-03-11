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36 минут назад

Reuters: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 4

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо организации.

ВОЗ призвала Украину уничтожить опасные патогены в лабораториях
Фото: EPAEPA

Отмечается, что ВОЗ нескольких лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, чтобы содействовать внедрению методов безопасности. В рамках этой работы организация "настоятельно рекомендовала" минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить возможные утечки. ВОЗ не сообщила, когда была сделана рекомендация и была ли она выполнена, передает РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате заявила, что "Украина располагает объектами биологических исследований". При этом она выразила обеспокоенность тем, что российские войска могут взять их под свой контроль.

Между тем, Россией получено документальное подтверждение опасений, что на Украине ведутся сомнительные научные разработки. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

В мире,Игорь Конашенков,Виктория Нуланд,Минобороны России,ВОЗ,
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