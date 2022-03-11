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30 минут назад

Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине

Елена Прошина

Власти Китая всегда проводили независимую мирную внешнюю политику и развивали двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он прокомментировал позицию Пекина по кризису вокруг Украины.

«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодноа вопрос о позициий сессии Всекитайского собрания народных представителей, отвечая н КНР в отношении действий России на Украине.

Кэцян отметил, что Пекин будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.

Ранее в китайском МИДе заявили, что Китай не откажется от сотрудничества с Москвой в торговой сфере. Отмечается, что китайское руководство категорически не приемлет любые незаконные односторонние санкции.

В министерстве также выразили надежду на то, что в результате российско-украинских переговоров стороны дипломатическим путём урегулируют ситуацию, которая сложилась на Украине.

В мире,Ли Кэцян,Госсовет КНР,
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