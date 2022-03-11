Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине

Власти Китая всегда проводили независимую мирную внешнюю политику и развивали двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
Так он прокомментировал позицию Пекина по кризису вокруг Украины.
«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодноа вопрос о позициий сессии Всекитайского собрания народных представителей, отвечая н КНР в отношении действий России на Украине.
Кэцян отметил, что Пекин будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.
Ранее в китайском МИДе заявили, что Китай не откажется от сотрудничества с Москвой в торговой сфере. Отмечается, что китайское руководство категорически не приемлет любые незаконные односторонние санкции.
В министерстве также выразили надежду на то, что в результате российско-украинских переговоров стороны дипломатическим путём урегулируют ситуацию, которая сложилась на Украине.