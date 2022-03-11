Глава МАГАТЭ прокомментировал встречу с Лавровым

Генеральный директор Международного ядерного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в турецкой Анталье сообщил, что эксперты агентства получили доступ ко всем украинским атомным электростанциям, угроз безопасности нет, пишут «Известия».

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«Мы обсуждали ядерную безопасность, безопасность АЭС и других объектов на Украине. Мы рассчитываем найти пути, чтобы там не возникало никаких проблем», — заявил Гросси.

Он также прокомментировал предложение министра иностранных дел РФ провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.

«Мы обсуждаем различные модальности. Пока точного решения о том, как это будет происходить, нет, но это обсуждается», — отметил глава МАГАТЭ. Он подчеркнул, что на Чернобыльской АЭС «прерывался постоянный приток энергии, но благодаря переговорам, эта поломка будет устранена, ситуация станет лучше».

«Эксперты МАГАТЭ получат доступ на все ядерные объекты на Украине, мы в контакте со всеми АЭС, всеми объектами там, и мы работаем над увеличением своего присутствия», — заверил Гросси.