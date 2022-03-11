Часть американцев изменят образ жизни, если бензин станет дороже $5

Три четверти американцев будут вынуждены пересмотреть свой образ жизни, если цены на топливо в США продолжат расти и достигнут $5 за галлон (3,785 литра), свидетельствует опрос, опубликованный в четверг некоммерческой Американской автомобильной ассоциацией.

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По его данным, 59% респондентов также заявили, что им необходимо будет менять свои привычки в плане перемещения на личном транспорте при цене на бензин в $4 за галлон, тщательнее планировать свои маршруты, чтобы совмещать в них личные дела и перемещения по работе, а также сократить поездки по магазинам.

Опрос проводился в период с 18 по 21 февраля, в нем принял участие 1 051 житель США в возрасте от 18 лет.

Стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновляет исторический максимум, в четверг она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ). В штате Калифорния цена за галлон бензина уже превысила $5. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что цены на топливо для простых американцев продолжат расти в связи с санкциями против России.