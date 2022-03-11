В ФРГ призвала не вводить санкции против РФ, если ЕС их не выдержит

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «сохранять хладнокровие» при обсуждении возможного эмбарго на импорт российских энергоносителей, сообшает РИА новости.

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По её словам, при неподготовленном введении такой меры возникли бы сложности с мобильностью граждан, больницы бы не работали без электричества.

«Это именно та дестабилизация, которой бы хотел российский президент. Поэтому мы должны в эти сложные времена, даже если это разрывает сердце, и в этом вопросе сохранять хладнокровие. Это означает — как можно быстрее делать все для энергоэффективности, масштабного снижения импорта ископаемого сырья из России", — заявила глава МИД ФРГ.

Она отметила, что «не имеет смысла вводить санкции, когда придется сказать, что мы не можем их выдержать, мы их отменяем». Глава дипломатии пояснила, что если бы был способ остановить военную операцию завтра, «мы бы сделали это сегодня».

«Но правда в том, что у российского президента достаточно резервов, в том числе в вопросе ископаемого сырья, продолжать бомбардировки в течение месяцев. Если б мы приняли эмбарго на импорт, которое бы завтра остановило эту войну, то мы бы сделали это», — заявила Бербок.

По её словам, «задача политиков посредством жесткого санкционного режима, который мы можем сохранять в силе, изолировать российского президента дальше".