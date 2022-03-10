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18 минут назад

Интерпол принял решение по членству России в организации

Елена Прошина

Интерпол не станет исключать Россию из организации, но изменит порядок рассмотрения ее запросов. Об этом сообщает ТАСС.

Интерпол принял решение по членству России в организации
Фото: ReutersReuters

«В соответствии с уставными положениями Интерпола организация должна поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации», — говорится в заявлении организации, которое поступило в парижское бюро ТАСС.

В нем также отмечается, что мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, в том числе приостановления членства или исключения. При этом в тексте указывается, что «отныне московское бюро организации не сможет напрямую запрашивать страны-участницы». Все запросы теперь будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами Интерпола.

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Напомним, что с просьбой о приостановке членства России в организации ранее обратилась Украина при поддержке Великобритании.

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