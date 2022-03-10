Интерпол принял решение по членству России в организации

В нем также отмечается, что мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, в том числе приостановления членства или исключения. При этом в тексте указывается, что «отныне московское бюро организации не сможет напрямую запрашивать страны-участницы». Все запросы теперь будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами Интерпола.