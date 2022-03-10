«Никакой целесообразности нет»: в ЕС не готовы принять Украину

Евросоюз полностью изменил повестку стартовавшего 10 марта саммита из-за ситуации на Украине и сосредоточился на рассмотрении вопроса ее членства в объединении. И хотя ряд стран союза готовы встречать Украину в своих рядах, против этого, по данным СМИ, выступают крупнейшие доноры ЕС — Германия и Нидерланды. Каковы шансы Киева на долгожданное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Reuters Reuters

Главы государств и правительств Евросоюза с 10 марта проводят двухдневный неформальный саммит в Версале, повестка которого была полностью изменена в связи с событиями на Украине.

Видео дня

Если изначально планировалось обсуждать будущее Евросоюза, то в итоге встречу решили полностью посвятить ситуации на Украине и ее последствиям, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Один из главных вопросов саммита - заявка Украины на вступление в состав сообщества. Но, судя по сообщениям СМИ, Киеву не стоит ожидать каких-либо быстрых решений.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на еврочиновников, участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно. К тому же, как отмечается в публикации, лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с союзом.

По данным Bloomberg, Украине, скорее всего, не предложат статус кандидата на вступление в ЕС на этой неделе. Несколько европейских стран, в том числе ФРГ и Нидерланды, выступают против этого и сначала хотят, чтобы исполнительное ведомство ЕС высказало свое мнение о степени готовности Украины к членству в союзе. И хотя некоторые страны все же поддерживают вступление Украины в ЕС, собеседники агентства отметили, что сначала нужно оказать стране практическую помощь, "а не начинать процесс, который может занять не менее десяти лет".

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сам заявил что вступление в Евросоюз (ЕС) Грузии, Молдавии и Украины - не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Как он отметил, в первую очередь нужно "преодолеть" войну. Канцлер ФРГ призвал сделать все возможное, чтобы "перспективы развития Украины были хорошими".

Обсуждение членства Украины в ЕС будет исключительно спекуляцией, в лучшем для украинского руководства случае ей дадут какой-нибудь декоративный статус, например, кандидата в члены союза, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Очевидно, что принимать в состав ЕС - экономического союза - страну с разрушенной экономикой, с гражданской войной, еще и во время проведения спецоперации соседней страной на ее территории - это несколько странно, потому что никакой экономической или другой целесообразности в этом нет. Я понимаю, почему протестуют немцы: Германия как правило оплачивает значительную часть расходов ЕС, это один из двигателей союза, как и Франция. Думаю, что и Франция категорически против, но, вероятно, она не выражает свои возмущения публично, а выносит их в каком-то более кулуарном виде", - сказал эксперт "Газете.Ru".

Безпалько также считает, что в реальности Украина может не рассчитывать на членство в ЕС. Если о ней - еще стабильной, с растущей экономикой, с хорошим товарооборотом - говорили, что она точно не войдет в ЕС в ближайшие 50 лет, то сейчас, когда страна разрушена, в ней идет гражданская война и проводится спецоперация, об этом речи не идет вовсе, считает эксперт.

"ЕС нет смысла включать такую страну в свой состав. Это будет бездонная черная яма. Украина в принципе была таковой, но сейчас она расширилась и вглубь, и в ширину. Единственное - в принятии Украины в ЕС может быть политический смысл, но оплачивать политический смысл гигантскими финансовыми расходами, думаю, европейские чиновники не будут", - отметил Богдан Безпалько.

Впрочем, в довольно отдаленной перспективе Украина, вероятно, сможет рассчитывать, что ее примут в Евросоюз. Как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, это решение будут откладывать до тех пор, пока на Украине не будет определенности. К тому же в данном случае ЕС исходит из того, что предоставлять членство в союзе нужно сразу всем - и Украине, и Молдавии, и Грузии, и Боснии и Герцеговине, но пока готовности к этому нет, отметил эксперт.

"В реальности и Германия, и Голландия, и Австрия - крупнейшие доноры ЕС - против, потому что на это сейчас нет денег. Они вообще против расширения Евросоюза. Они вынуждены будут согласиться с политическим решением по этому вопросу, но будут пытаться отложить его как можно дальше", - сказал Владимир Брутер "Газете.Ru".