«В ЕС нельзя вступить за ночь»: премьер Хорватии ответил на просьбу Киева

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал просьбу Киева принять в членство Украину по ускоренной схеме. Политик отметил, что в ЕС нельзя вступить за ночь, пишет ТАСС.

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Об этом хорватский премьер заявил, отвечая на вопросы журналистов на полях неформального саммита ЕС в Версале.

Есть процедура, это не происходит за ночь. Есть договор, статья, подача заявки, совет отправляет заявку Еврокомиссии <...>. Никто не вступает в ЕС за ночь, — сказал Пленкович.

При этом политик добавил, что Евросоюз выразил Киеву солидарность и подтверждение приверженности Киева на пути в сторону Европы.

Мы согласовали очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями, которые выражают солидарность и поддержку, — отметил глава кабмина Хорватии.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, отметил, что процесс рассмотрения заявки Украины может занять месяцы или годы.