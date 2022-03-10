Макрон сделал заявление о поставках российского газа в ЕС

Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

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По словам французского лидера, президент России Владимир Путин обещал продолжать поставки газа в Европу, но ЕС должен быть готов к тому, что поставки станут использоваться Россией в качестве рычага давления.

«Поэтому мы должны быть готовыми к любому сценарию», - заявил Макрон.

Он отметил, что Франция в меньшей степени зависима от российского газа, чем в целом Европа. 40% импортируемого топлива в Европу поставляется из России.

По словам Макрона, Европа должна стать независимой в области энергетики и обороны, а Франция должна сделать все, чтобы защитить своих граждан от повышения цен на энергоносители.