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41 минуту назад

«Мы должны быть готовы к любому сценарию»: Макрон о поставках российского газа в ЕС

Вероника Полынина

Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Макрон сделал заявление о поставках российского газа в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам французского лидера, президент России Владимир Путин обещал продолжать поставки газа в Европу, но ЕС должен быть готов к тому, что поставки станут использоваться Россией в качестве рычага давления.

«Поэтому мы должны быть готовыми к любому сценарию», - заявил Макрон.

Он отметил, что Франция в меньшей степени зависима от российского газа, чем в целом Европа. 40% импортируемого топлива в Европу поставляется из России.

«Цены на газ могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»

По словам Макрона, Европа должна стать независимой в области энергетики и обороны, а Франция должна сделать все, чтобы защитить своих граждан от повышения цен на энергоносители.

10-11 марта в Париже проходит внеочередной саммит глав стран Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции. В ЕС также планируют определиться с датой, когда страны союза смогут отказаться от покупки российских энергоресурсов.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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