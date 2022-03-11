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55 минут назад

Макрон анонсировал новый переговоры с Путиным и Шольцем

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем в ближайшие часы проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон анонсировал новый переговоры с Путиным и Шольцем
Фото: APAP

«С президентом Путиным мы вместе с канцлером Шольцем переговорим в ближайшие несколько часов», — сказал Макрон.

По его словам, стороны также общались накануне утром. Он также указал, что собирается добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.

В этот же день Путину позвонил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза и выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в ситуации с Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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