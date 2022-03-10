Журналиста Fox News возмутила «аморальная ложь» Нуланд

«К примеру, если вы финансируете секретные биолаборатории в Украине, но хотите скрыть этот факт от людей, которые за это платят, тогда вы можете соврать об этом, сказав, что это русские врут. Можете начать кампанию по дезинформации, заявив, что это другие ребята начали кампанию по дезинформации. Это вы говорите, Виктория Нуланд? Забавно. Что не забавно — все это полностью правда», — добавил он.