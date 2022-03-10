Журналиста Fox News возмутила «аморальная ложь» Нуланд

Обвинения замгоссекретаря США Виктории Нуланд в адрес России, сообщавшей о существовании на Украине биолабораторий, оказались ложными. Об этом в эфире Fox News заявил телеведущий Такер Карлсон. Его слова приводит «РИА Новости».
«Попробую использовать в эфире ненормативную лексику, чтобы описать нашу реакцию: челюсти попадали, скажем так. Под присягой на открытых слушаниях комитета Виктория Нуланд подтвердила, что российская дезинформация, которую они днями называли ложью, теорией заговора, сумасшествием, в которое аморально верить, на самом деле целиком и полностью правда», — сказал Карлсон.
На фоне этого телеведущий скептически отнесся к позиции Пентагона, где обвинения России называли несоответствующими действительности. По словам Карлсона, опираясь на заявления Нуланд, становится очевидным, что в этих лабораториях явно проводились «военные исследования и работа над биооружием».
«К примеру, если вы финансируете секретные биолаборатории в Украине, но хотите скрыть этот факт от людей, которые за это платят, тогда вы можете соврать об этом, сказав, что это русские врут. Можете начать кампанию по дезинформации, заявив, что это другие ребята начали кампанию по дезинформации. Это вы говорите, Виктория Нуланд? Забавно. Что не забавно — все это полностью правда», — добавил он.
Также по словам Карлсона, на сайте Минобороны США содержится отчет об открытии на Украине объекта по биоисследованиям, и, соответственно, в Пентагоне вводят в заблуждение обвиняя Россию в недостоверности данной информации.
Ранее Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, и Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.