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1 час назад

Макрон заявил, что не ожидает скорейшего урегулирования ситуации на Украине

News.ruNews.ruиещё 7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не ожидает в краткосрочной перспективе дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Но он по-прежнему предлагает помощь российской и украинской стороне, пишет РИА Новости.

«Буду честным»: Макрон об урегулировании украинского кризиса
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look PressPanoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

О том, что он не видит перспективы урегулирования ситуации на Украине в ближайшее время, французский лидер сказал перед началом саммита стран ЕС в Версале.

Буду честным и скажу, что не вижу возможности дипломатического урегулирования в ближайшие часы или в самые ближайшие дни, — признался Макрон.

Президент Франции пообещал снова переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы оценить перспективы происходящего.

Я переговорю с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Будем смотреть, есть ли подвижки с обеих сторон, — пообещал Марон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий.

Макрон призвал готовиться к «долгой войне»

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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