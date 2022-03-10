Франция сочла невозможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Процедура рассмотрения заявки Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) невозможна в условиях текущего конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Глава государства выразил сомнение в том, что политическое решение кризиса вокруг Украины будет достигнуто в ближайшее время. Он также не счел реалистичными надежды на скорое прекращение огня.