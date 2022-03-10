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30 минут назад

Франция сочла невозможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Lenta.ruLenta.ru

Процедура рассмотрения заявки Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) невозможна в условиях текущего конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Франция сочла невозможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС
Фото: ReutersReuters

Глава государства выразил сомнение в том, что политическое решение кризиса вокруг Украины будет достигнуто в ближайшее время. Он также не счел реалистичными надежды на скорое прекращение огня.

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Макрон также рассказал, что проведен еще один телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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