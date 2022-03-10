«Исламское государство» подтвердило ликвидацию лидера

Террористическая группировка «Исламское государство» ( ИГ , запрещена в России ) подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запрещенную организацию.

3 февраля президент США Джо Байден сообщил об уничтожении в ходе операции на северо-западе Сирии главаря ИГ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. Все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Байден подчеркнул, что во время спецоперации американские военные постарались сделать все для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей.