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35 минут назад

«Исламское государство» подтвердило ликвидацию лидера

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запрещенную организацию.

«Исламское государство» подтвердило ликвидацию лидера
Фото: WikipediaWikipedia

«"Исламское государство" подтверждает смерть главаря Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши», — цитирует агенство представителей группировки.

Новым лидером «Исламское государство» назвало Абу аль-Хассана аль-Хашеми аль-Курайши.

3 февраля президент США Джо Байден сообщил об уничтожении в ходе операции на северо-западе Сирии главаря ИГ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. Все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Байден подчеркнул, что во время спецоперации американские военные постарались сделать все для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей.

Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что по меньшей мере трое гражданских лиц погибли при ликвидации главаря ИГ.

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