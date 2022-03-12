Госдеп США предупредил Путина о новой эскалации конфликта

США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем выходцев с Ближнего Востока, о которых говорил президент РФ Владимир Путин . С таким заявлением выступил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс .

Ранее Путин разрешил российским добровольцам участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ . По словам президента, добровольцы из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР. Наибольшее число заявок — более 16 тысяч — поступило сиз стран Ближнего Востока.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.