Politico узнало о встрече Шредера с Путиным в Москве

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico, которое ссылается на осведомленные источники.

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По сообщению издания, «Шредер находится в Москве с целью встретиться с президентом России Владимиром Путиным» в рамках «посреднических усилий», направленных на прекращение боевых действий на Украине.

Ранее стало известно, что Шредера обвиняют в преступлении против человечности, заявление против него подано в прокуратуру Ганновера.

По словам официального представителя прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер, которую цитирует издание, в заявлении речь идет о седьмом параграфе Международного уголовного кодекса (VStGB), а именно «Преступление против человечности»

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.