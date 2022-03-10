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22 минуты назад

Politico: экс-канцлер ФРГ Шредер находится в Москве для встречи с Путиным

Газета.RuГазета.Ru

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico, которое ссылается на осведомленные источники.

Politico узнало о встрече Шредера с Путиным в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению издания, «Шредер находится в Москве с целью встретиться с президентом России Владимиром Путиным» в рамках «посреднических усилий», направленных на прекращение боевых действий на Украине.

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Ранее стало известно, что Шредера обвиняют в преступлении против человечности, заявление против него подано в прокуратуру Ганновера.

По словам официального представителя прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер, которую цитирует издание, в заявлении речь идет о седьмом параграфе Международного уголовного кодекса (VStGB), а именно «Преступление против человечности»

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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