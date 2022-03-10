В Турции рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским

Как сообщает РИА «Новости», после состоявшейся в Анталье встречи с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой Чавушоглу заявил, что российская и украинская стороны «принципиально не против» переговоров на высшем уровне. При этом, по словам турецкого министра, Москва и Киев не могут выбрать место для встречи президентов.