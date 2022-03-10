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24 минуты назад

Глава МИД Турции оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

Вероника Полынина

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу оценил перспективы возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В Турции рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», после состоявшейся в Анталье встречи с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой Чавушоглу заявил, что российская и украинская стороны «принципиально не против» переговоров на высшем уровне. При этом, по словам турецкого министра, Москва и Киев не могут выбрать место для встречи президентов.

«Украина хочет, чтобы эти переговоры проходили в Турции, а Россия — в Белоруссии. Мы с радостью принимаем гостей, но главное не место, а скорейшее начало переговоров. Мы будем продолжать поддерживать этот процесс», - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что главное – «не место встречи, а сам факт переговоров».

Зеленский вновь захотел сесть за стол переговоров с Россией

10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД РФ, Турции и Украины, на которой обсуждались пути разрешения российско-украинского кризиса.

После нее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым удалось достичь договоренности продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

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