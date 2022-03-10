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27 минут назад

«Санкции не решают проблем, а создают новые»: Китай сделал заявление

Мария Иванова

Глава МИД КНР Ван И заявил, что санкции не решают проблем, а лишь создают новые. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции не решают проблем, а создают новые»: Китай сделал заявление
Фото: ReutersReuters

Такое заявление министр сделал на встрече со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, комментируя санкции против России.

«Постоянная эскалация санкций может стать серьезным ударом для таких сфер, как финансы, энергетика, продовольствие, транспорт, цепочки поставок во всем мире», - подчеркнул Ван И.

Он добавил, что ограничительные миры вредят восстановлению глобальной экономики после пандемии и жизни людей во всем мире.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

8 марта глава США Джо Байден объявил, что Штаты запретили весь импорт российской нефти.

Помимо финансовых санкций, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие западные страны.

Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин подчеркивал, что Китай не намерен присоединяться к санкциям против России.

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