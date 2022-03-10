Эстония приостановила выдачу виз россиянам

Власти Эстонии объявили о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам. Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу МИД страны Эву-Марию Лийметс.

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«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации», - заявила она.

При этом Эстония продолжит выдавать визы россиянам, которые планируют посетить родственников в стране, имеют «гуманитарные причины», и тем, у кого в Эстонии проходят лечение тяжело больные члены семьи.

Глава МИД заявила, что визы не будут выдавать, пока на Украине не прекратятся боевые действия.

«К тому же, сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания», - подчеркнула министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

С 28 февраля ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей дипломатических паспортов и бизнесменов.

Прием документов на туристические визы в России остановили Литва, Латвия и Чехия. СМИ писали, что такое же решение планирует принять Эстония.