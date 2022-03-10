В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
57 минут назад

Эстония приостановила выдачу виз россиянам

Мария Иванова

Власти Эстонии объявили о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам. Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу МИД страны Эву-Марию Лийметс.

Эстония приостановила выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации», - заявила она.

При этом Эстония продолжит выдавать визы россиянам, которые планируют посетить родственников в стране, имеют «гуманитарные причины», и тем, у кого в Эстонии проходят лечение тяжело больные члены семьи.

Глава МИД заявила, что визы не будут выдавать, пока на Украине не прекратятся боевые действия.

«К тому же, сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания», - подчеркнула министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

С 28 февраля ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Решение касается членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей дипломатических паспортов и бизнесменов.

Прием документов на туристические визы в России остановили Литва, Латвия и Чехия. СМИ писали, что такое же решение планирует принять Эстония.

Визовые центры Норвегии в России 9 марта остановили прием заявлений на оформление шенгенских виз и вида на жительство из-за проблем с оплатой консульского сбора и «другими непредвиденными ограничениями».

В мире,Владимир Путин,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители