Саакашвили назвал причину отказа от голодовки

«Я получил письмо от грузинских бойцов, которые защищают Украину с 2014 года, которыми я очень горжусь и дружу. Они просят меня прекратить голодовку и как можно скорее включиться в борьбу в полную силу. Такая же просьба поступает от представителей Верховного командования Украины, с которыми я нахожусь в постоянном контакте. Поэтому на 20-й день я прекращу голодовку», — сказал Саакашвили.