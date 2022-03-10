Саакашвили назвал причину отказа от голодовки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прекращает очередную голодовку по просьбе Верховного командования Украины. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что сейчас ему нужны «здравый смысл, здоровье и полная мобилизация».
«Я получил письмо от грузинских бойцов, которые защищают Украину с 2014 года, которыми я очень горжусь и дружу. Они просят меня прекратить голодовку и как можно скорее включиться в борьбу в полную силу. Такая же просьба поступает от представителей Верховного командования Украины, с которыми я нахожусь в постоянном контакте. Поэтому на 20-й день я прекращу голодовку», — сказал Саакашвили.
Напомним, что Саакашвили задержали и отправили под стражу осенью 2021 года после того, как он тайно вернулся в Грузию из Украины. 1 октября он объявил голодовку, которую продержал 50 дней, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.
Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по некоторым из них уже был осужден заочно.
В частности, за коррупцию и злоупотребление служебным положением политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы. По делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили Саакашвили получил шесть лет лишения свободы и три года лишения свободы.