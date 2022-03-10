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32 минуты назад

ВОЗ сравнила кризис на Украине со всадником Апокалипсиса

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций и является одним из «четырех всадников Апокалипсиса», заявил в четверг директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

ВОЗ сравнила ситуацию на Украине со всадником Апокалипсиса
Фото: ReutersReuters

«Нехватка еды, люди перемещаются. Мы видели подобное в регионе Африканского Рога. Трагически, инфекционные заболевания всегда ассоциировались с одним из четырех всадников Апокалипсиса. А инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосвязаны», – передает его слова РИА «Новости».

Подчеркивается, что подобные ситуации случаются во всех регионах мира, где есть конфликты, проходят наводнения, цунами и другие климатические бедствия.

«Реальность такова, что условия, которые мы видим на Украине, являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера», – сказал он.

Представитель ВОЗ отметил, что кризис в области здравоохранения Украины становится только хуже. Многие больницы в городах заброшены, нет электричества и топлива.

«Я бы сказал, что мы сейчас пытаемся забинтовать смертельную рану. И я думаю, что мир должен открыть глаза на это», – подчеркнул эксперт.

В мире,Майкл Райан,ВОЗ,
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