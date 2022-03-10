ВОЗ сравнила ситуацию на Украине со всадником Апокалипсиса

Кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций и является одним из «четырех всадников Апокалипсиса», заявил в четверг директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Нехватка еды, люди перемещаются. Мы видели подобное в регионе Африканского Рога. Трагически, инфекционные заболевания всегда ассоциировались с одним из четырех всадников Апокалипсиса. А инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосвязаны», – передает его слова РИА «Новости».
Подчеркивается, что подобные ситуации случаются во всех регионах мира, где есть конфликты, проходят наводнения, цунами и другие климатические бедствия.
«Реальность такова, что условия, которые мы видим на Украине, являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера», – сказал он.
Представитель ВОЗ отметил, что кризис в области здравоохранения Украины становится только хуже. Многие больницы в городах заброшены, нет электричества и топлива.
«Я бы сказал, что мы сейчас пытаемся забинтовать смертельную рану. И я думаю, что мир должен открыть глаза на это», – подчеркнул эксперт.