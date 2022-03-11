ВОЗ призвала Украину уничтожить опасные патогены

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «настоятельно рекомендовала» Министерству здравоохранения Украины уничтожить опасные патогены в биолабораториях в целях предотвращения их возможной утечки. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ВОЗ.

Фото: Reuters Reuters

В организации напомнили, что ее представительство на Украине на протяжении нескольких лет работало с Минздравом страны и другими партнерами в «поддержке и укреплении биобезопасности лабораторий». ВОЗ призвала все стороны сотрудничать «в безопасном обращении с любыми патогенами, которые им встречаются» и заявила о готовности оказать содействие «там, где это возможно».