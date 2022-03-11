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33 минуты назад

ВОЗ призвала Украину уничтожить опасные патогены

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «настоятельно рекомендовала» Министерству здравоохранения Украины уничтожить опасные патогены в биолабораториях в целях предотвращения их возможной утечки. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ВОЗ.

ВОЗ призвала Украину уничтожить опасные патогены
Фото: ReutersReuters

В организации напомнили, что ее представительство на Украине на протяжении нескольких лет работало с Минздравом страны и другими партнерами в «поддержке и укреплении биобезопасности лабораторий». ВОЗ призвала все стороны сотрудничать «в безопасном обращении с любыми патогенами, которые им встречаются» и заявила о готовности оказать содействие «там, где это возможно».

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предрек Украине приход «всадника Апокалипсиса». По его словам, ситуация в стране может привести к резкому всплеску инфекционных заболеваний. Райан указал на нехватку продовольствия и масштабное перемещение людей, назвав такие условия идеальными для распространения инфекций, будь то COVID-19, полиомиелит, корь или холера.

В мире,Майкл Райан,ВОЗ,
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