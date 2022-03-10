Путин обсудил Украину с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским и немецким лидерами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Продолжили обсуждать тему Украины», - пояснил официальный представитель Кремля.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и некоторых российских банков, а также отключение ряда российских кредитных организаций от международной системы межбанковских расчетов SWIFT. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию.
При этом между Россией и Украиной, начиная с 28 марта, прошло три раунда переговоров. Однако стороны так и не достигли консенсуса.