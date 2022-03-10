Зеленский подписал закон об изъятии собственности России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности Российской Федерации и ее резидентов. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующий законопроект Верховная рада Украины приняла 3 марта.

8 марта минюст Украины ввел мораторий на выполнение обязательств перед Россией и лицами, с ней связанными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.