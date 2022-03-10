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38 минут назад

Борель: «Санкции ЕС достигли границ возможностей»

Елена Прошина

Евросоюз ввел почти максимальные санкции по экономике России и приблизился к границам возможностей. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире радио France Info. Он подчеркнул, что Запад уже сделал все, что можно было.

Борель: Санкции ЕС достигли границ возможностей
Фото: ReutersReuters

«Эти санкции стали серьезным бременем для российской экономики. С финансовой точки зрения можно всегда сделать больше, но мы уже близки к границам возможного. Мы сделали все, что можно было сделать», - цитирует Борреля ТАСС.

Он напомнил, что что ЕС уже ввел ограничения в отношении российских банков. По его словам, действующие санкции направлены на то, чтобы помешать российскому Центробанку поддерживать курс рубля.

Однако Боррель признал, что в отличие от США Европа не может просто так отказаться от импорта российской нефти или газа, поскольку сильно зависит от их поставок.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет уговаривать Европу покупать нефть и газ. По его словам, у Москвы есть разные рынки сбыта. Также он подчеркнул, что отказ Европы от российских энергоносителей невозможен даже в теории.

В мире,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,Банк России,ЕС,
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