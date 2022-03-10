Борель: «Санкции ЕС достигли границ возможностей»

Евросоюз ввел почти максимальные санкции по экономике России и приблизился к границам возможностей. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире радио France Info. Он подчеркнул, что Запад уже сделал все, что можно было.

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«Эти санкции стали серьезным бременем для российской экономики. С финансовой точки зрения можно всегда сделать больше, но мы уже близки к границам возможного. Мы сделали все, что можно было сделать», - цитирует Борреля ТАСС.

Он напомнил, что что ЕС уже ввел ограничения в отношении российских банков. По его словам, действующие санкции направлены на то, чтобы помешать российскому Центробанку поддерживать курс рубля.

Однако Боррель признал, что в отличие от США Европа не может просто так отказаться от импорта российской нефти или газа, поскольку сильно зависит от их поставок.