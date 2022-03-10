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1 час назад

Саакашвили прекратил голодовку

Lenta.ruLenta.ru

Экс-президент Грузии Михаил Саакашавили заявил о том, что прекращает голодовку в тюрьме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.

Саакашвили прекратил голодовку
Фото: ТАССТАСС

По словам Саакашвили, прекратить голодовку его попросили «грузинские бойцы, которые защищают Украину с 2014 года», а также Верховное командование Украины, с которым он находится в постоянном контакте.

«Сейчас нужны здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости. Мы должны встретить победу в полной готовности!», — заявил политик.

Саакашвили повторно объявил бессрочную голодовку 21 февраля в ответ на действия грузинских властей. Впервые он объявлял ее сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года, и прекратил ее спустя 50 дней.

Ранее он на суде потребовал отправить его на Украину, так как он является украинским политиком и должен быть рядом со своим правительством.

Бывший президент Грузии был арестован 1 октября, после возвращения в страну спустя восемь лет жизни в эмиграции. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Саакашвили также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и жестком разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

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