Кулеба заявил об отказе Киева выполнять требования России

«Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая - это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая - это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей», — сказал он по итогам переговоров с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.