Кулеба заявил об отказе Киева выполнять требования России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией в ходе встречи глав дипломатических ведомств, которое состоялось в Турции. Об этом сообщает ТАСС.
«Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая - это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая - это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей», — сказал он по итогам переговоров с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
Кулеба добавил, что на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым удалось достичь договоренности продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах. Кроме того, он выразил готовность провести повторную встречу с руководителями дипломатических ведомств РФ и Турции.
Напомним, что 10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД РФ, Турции и Украины касательно ситуации на Украине в связи с проведением РФ военной спецоперации по денацификации и демилитаризации.