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9 минут назад

Президент Финляндии заявил о намерении поговорить с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент Финляндии Саули Ниинистё планирует провести 11 марта телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Свои планы Саули Ниинистё озвучил сегодня в ходе пресс-конференции.

«Завтра я проведу телефонный разговор с Путиным», - заявил президент Финляндии.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.

На фоне украинского кризиса две крупные компании из Финляндии - производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig - заявили о немедленном прекращении работы в России. У обоих производителей есть заводы на российской территории, на которых работают около 600 человек.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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