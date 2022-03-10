Запасов хватит на 40 дней: чехи ищут способ выжить без российского газа

Запасов газа в Чехии хватит примерно на 40 дней. Стране необходимо немедленно наладить поставки из других стран, в частности, Норвегии и Северной Африки. При этом изменение главного поставщика газа в Европу в первую очередь ощутят на себе потребители. Об этом пишет чешское издание Forum 24.

«Единственная вероятная замена российского газа — его импорт из Норвегии и с севера Африки. Это выгодно, учитывая минимизацию политических рисков, хотя Африка, на первый взгляд, может показаться опасным вариантом», - говорится в материале газеты.

При этом, как отмечается в издании, чехи столкнутся с очередным подорожанием. Автор статьи уверен, что стоимость отопления зданий можно было бы снизить за счет сжигания мазута и угля, однако это не соответствует интересам Европейского Союза. Поэтому органам ЕС предстоят долгие переговоры о будущем энергетики.