Китай жестко отреагирует на санкции США из-за Украины

"В процессе урегулирования взаимоотношений с РФ Соединенные Штаты не имеют права применять т. н. санкции в отношении китайских компаний и индивидуальных лиц, - подчеркнул он на брифинге. - В противном случае КНР даст на это решительный и серьезный ответ".