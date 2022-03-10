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48 минут назад

МИД: Пекин жестко отреагирует на применение санкций США в отношении Китая из-за Украины

ТАССТАСС

Китайские власти намерены жестко отреагировать в случае применения американских санкций в отношении КНР из-за противоречий между Россией и США, связанных с украинским кризисом. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Китай жестко отреагирует на санкции США из-за Украины
Фото: ReutersReuters

"В процессе урегулирования взаимоотношений с РФ Соединенные Штаты не имеют права применять т. н. санкции в отношении китайских компаний и индивидуальных лиц, - подчеркнул он на брифинге. - В противном случае КНР даст на это решительный и серьезный ответ".

По словам дипломата, санкции США в отношении России не помогут решить вопрос Украины.

"Напротив, Соединенные Штаты таким образом создают новые проблемы", - уточнил он.

Как отметил Чжао Лицзянь, Вашингтон своими действиями не только наносит экономический ущерб заинтересованным сторонам, но и "оказывает [негативное] воздействие на политический процесс урегулирования".

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