Китай жестко отреагирует на санкции США из-за Украины

Китайские власти намерены жестко отреагировать в случае применения американских санкций в отношении КНР из-за противоречий между Россией и США, связанных с украинским кризисом. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
"В процессе урегулирования взаимоотношений с РФ Соединенные Штаты не имеют права применять т. н. санкции в отношении китайских компаний и индивидуальных лиц, - подчеркнул он на брифинге. - В противном случае КНР даст на это решительный и серьезный ответ".
По словам дипломата, санкции США в отношении России не помогут решить вопрос Украины.
"Напротив, Соединенные Штаты таким образом создают новые проблемы", - уточнил он.
Как отметил Чжао Лицзянь, Вашингтон своими действиями не только наносит экономический ущерб заинтересованным сторонам, но и "оказывает [негативное] воздействие на политический процесс урегулирования".