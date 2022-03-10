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15 минут назад

Euractiv: лидеры ЕС не готовы дать Украине статус кандидата

Газета.RuГазета.Ru

В проекте заявления неформального саммита Евросоюза в Париже, скорее всего, не будет предложения об ускоренном членстве Украины в объединении, пишет Euractiv со ссылкой на документ. По информации издания, в тексте согласованы лишь заявления о продолжении поддержки Киева на фоне спецоперации России на украинской территории.

Euractiv: лидеры ЕС не готовы дать Украине статус кандидата
Фото: ReutersReuters

В последней версии документа упоминается, что «Украина принадлежит к европейской семье» и объединение будет стремится к укреплению партнерства, указывает Euractiv, однако в преддверии саммита, который стартует 10 марта, послы ЕС так и не смогли договорится о статусе кандидата для украинской стороны. В частности, против такого решения выступили представители Австрии и Дании.

При этом такие государства как Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения уже заняли позицию в пользу перспективы немедленного вступления Украины.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран Евросоюза во время саммита в Версале могут поддержать вступление Украины в ЕС.

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