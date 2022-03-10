В Анталье начались переговоры глав МИД России, Украины и Турции

В Анталье началась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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По ее словам, в переговорах также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На фотографиях, опубликованных официальным представителем российского дипломатического ведомства, видно, что участники переговоров сидят на разных сторонах стола.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ ввела военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения.