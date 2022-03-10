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42 минуты назад

В Анталье начались переговоры глав МИД России, Украины и Турции

Алиса Селезнёва

В Анталье началась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Анталье начались переговоры глав МИД России, Украины и Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в переговорах также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На фотографиях, опубликованных официальным представителем российского дипломатического ведомства, видно, что участники переговоров сидят на разных сторонах стола.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ ввела военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения.

При этом между Москвой и Киевом прошло несколько раундов переговоров. Первый раунд состоялся 28 февраля, второй - 3 марта, третий - 7 марта. Делегациям удалось достигнуть понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Также представители России и Украины договорились продолжить диалог.

В мире,Мария Захарова,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,МИД Турции,
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