Улицу возле посольства РФ в Литве назвали в честь «героев Украины»

Городской совет Вильнюса одобрил переименование одной из улиц литовской столицы в честь героев Украины. Как сообщает «Газета.ru», соответствующее имя будет присвоено безымянной улице, которая начинается от улицы Латвю и идет к посольству России.

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Дать одной из улиц Вильнюса имя «героев Украины» предложил в начале марта градоначальник Ремигиюс Шимашюс. По его мнению, это решение было необходимым из-за спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.

«Посольство России, меняйте визитки: ул. Героев Украины, 2. Каждый работник российского посольства отныне должен будет почтить Героев Украины на своих визитках», — написал Шимашюс.