Улицу возле посольства РФ в Литве назвали в честь «героев Украины»

Городской совет Вильнюса одобрил переименование одной из улиц литовской столицы в честь героев Украины. Как сообщает «Газета.ru», соответствующее имя будет присвоено безымянной улице, которая начинается от улицы Латвю и идет к посольству России.
Дать одной из улиц Вильнюса имя «героев Украины» предложил в начале марта градоначальник Ремигиюс Шимашюс. По его мнению, это решение было необходимым из-за спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.
«Посольство России, меняйте визитки: ул. Героев Украины, 2. Каждый работник российского посольства отныне должен будет почтить Героев Украины на своих визитках», — написал Шимашюс.
Напомним, что ранее Латвия, Литва и Эстония решили отключиться от российской электросети и синхронизироваться с европейской до 2025 года. Для ускорения решения об отключении от российского электроснабжения министр экономики Латвии обратился за поддержкой к Евросоюзу.