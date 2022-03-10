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1 час назад

Улицу возле посольства РФ в Литве назвали в честь «героев Украины»

Елена Прошина

Городской совет Вильнюса одобрил переименование одной из улиц литовской столицы в честь героев Украины. Как сообщает «Газета.ru», соответствующее имя будет присвоено безымянной улице, которая начинается от улицы Латвю и идет к посольству России.

Улицу возле посольства РФ в Литве назвали в честь «героев Украины»
Фото: ReutersReuters

Дать одной из улиц Вильнюса имя «героев Украины» предложил в начале марта градоначальник Ремигиюс Шимашюс. По его мнению, это решение было необходимым из-за спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.

«Посольство России, меняйте визитки: ул. Героев Украины, 2. Каждый работник российского посольства отныне должен будет почтить Героев Украины на своих визитках», — написал Шимашюс.

Напомним, что ранее Латвия, Литва и Эстония решили отключиться от российской электросети и синхронизироваться с европейской до 2025 года. Для ускорения решения об отключении от российского электроснабжения министр экономики Латвии обратился за поддержкой к Евросоюзу.

В мире,Ремигиюс Шимашюс,ЕС,
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