Боррель предупредил об угрозе ядерной войны

"Мы пытаемся предотвратить эскалацию, - утверждал он. - НАТО не собирается вступать в эту войну, <...> это стало бы третьей мировой войной, это стало бы ядерной войной". "Мы пытаемся не допустить, чтобы какой-либо инцидент подтолкнул нас к этому пути", - подчеркнул он.