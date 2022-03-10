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32 минуты назад

Боррель заявил об угрозе ядерной войны в случае участия НАТО в конфликте вокруг Украины

ТАССТАСС

НАТО не станет участником конфликта вокруг Украины, поскольку в противном случае это может перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду вечером в интервью телеканалу "Секста".

Боррель предупредил об угрозе ядерной войны
Фото: ReutersReuters

"Мы пытаемся предотвратить эскалацию, - утверждал он. - НАТО не собирается вступать в эту войну, <...> это стало бы третьей мировой войной, это стало бы ядерной войной". "Мы пытаемся не допустить, чтобы какой-либо инцидент подтолкнул нас к этому пути", - подчеркнул он.

Боррель назвал цели западных санкций против России

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел санкции.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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