Боррель предупредил об угрозе ядерной войны

НАТО не станет участником конфликта вокруг Украины, поскольку в противном случае это может перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду вечером в интервью телеканалу "Секста".
"Мы пытаемся предотвратить эскалацию, - утверждал он. - НАТО не собирается вступать в эту войну, <...> это стало бы третьей мировой войной, это стало бы ядерной войной". "Мы пытаемся не допустить, чтобы какой-либо инцидент подтолкнул нас к этому пути", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел санкции.