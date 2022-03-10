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21 минуту назад

Боррель призвал избегать прямой войны с Россией

News.ruNews.ru

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал мировое сообщество не допускать эскалации и не вступать в прямую войну с Россией. Он отметил, что в худшем случае это приведёт к началу Третьей мировой войны. Об этом Боррель рассказал в интервью французскому радио France Info.

Боррель предупредил об угрозе Третьей мировой войны
Фото: ReutersReuters

«Нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны, вступать в войну с Россией. Это будет Третья мировая война», — сказал он.

По словам Борреля, помогать Украине необходимо в связи с последними событиями в этой стране. Тем не менее, такая помощь не должна приводить к эскалации конфликта.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны страны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия России не несут.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия через свои посольства уведомила несколько стран об ответственности, которую они понесут за любые эксперименты с военной помощью Украине. Речь идёт об отправке оружия и добровольцев.

В мире,Жозеп Боррель,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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