Боррель предупредил об угрозе Третьей мировой войны

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал мировое сообщество не допускать эскалации и не вступать в прямую войну с Россией. Он отметил, что в худшем случае это приведёт к началу Третьей мировой войны. Об этом Боррель рассказал в интервью французскому радио France Info.

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«Нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны, вступать в войну с Россией. Это будет Третья мировая война», — сказал он.

По словам Борреля, помогать Украине необходимо в связи с последними событиями в этой стране. Тем не менее, такая помощь не должна приводить к эскалации конфликта.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны страны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия России не несут.