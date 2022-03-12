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45 минут назад

Микробиолог заявил о превращении Украины в «суперполигон» США для биооружия

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Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил о превращении Украины в «суперполигон» США для отработки производства биологического оружия. Он рассказал об этом РИА Новости.

Микробиолог: Украина стала «суперполигоном» США
Фото: ReutersReuters

«Украина фактически была превращена в "суперполигон" по отработке технологий, связанных с биологическим оружием», — сказал Никулин.

По его словам, США отрабатывали там свои новейшие технологии на людях, животных и растениях. В результате на Украине с 2014 года происходили вспышки заболеваний и даже бушевали эпидемии, предположил микробиолог.

«Появлялись и легочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку... То есть это говорит о том, что идет полномасштабное нарушение США и Украиной конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — подчеркнул Никулин.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. 11 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сеть из 30 биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней.

Найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», добавил генерал-майор.

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