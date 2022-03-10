В Крыму заявили о шпионе США среди переговорщиков от Украины

«В Белоруссии прошли три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — пояснил представитель Крыма.