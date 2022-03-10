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25 минут назад

В Крыму заявили о шпионе США среди переговорщиков от Украины

News.ruNews.ruиещё 2

Шпион США входил в состав делегации Украины на переговорах с Россией, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Его задачей было помешать сторонам договориться и максимально информировать об итогах встречи спецслужбы США, передаёт РИА Новости.

В Крыму заявили о шпионе США среди переговорщиков от Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Белоруссии прошли три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — пояснил представитель Крыма.

Эйваз Умеров указал, что его однофамилец является главным держателем бизнес-активов организатора блокады Крыма Мустафы Джемилева и воспитанником системы образования, которую продвигал Гюлен.

Умеров проходил учёбу в США по линии спецслужб. Таким образом, заклятый враг президента Турции Эрдогана Гюлен имел своего туза в колоде Джемилева, а американские спецслужбы — своего агента в парламенте Украины, — заключил представитель Крыма.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: переговоры Москвы с Киевом ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Она также отметила, что уже достигнут определённый прогресс.

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