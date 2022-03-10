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28 минут назад

Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине

Елена Прошина

Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал преступлением против человечности убийства националистами нескольких тысяч пророссийских граждан на Украине. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что происходящее на Украине стало возможным благодаря политики экспансии со стороны НАТО под началом США. По его словам, Вашингтон хочет окружить Россию военным присутствием.

«Но и это не основной вопрос. Есть еще расизм, национализм. С 2014 года на Украине погибли 14 тысяч человек. Убили пророссийских (людей). Это преступление против человечности. Где СМИ, осуждающие эти факты?», — сказал Моралес.

Политик назвал западные СМИ лицемерными. Они, по его мнению, разрушают народы, вместо того, чтобы защищать людей.

«Для меня правые СМИ хуже атомной бомбы. Каждый день, каждую ночь они отравляют и разрушают народы, особенно молодое поколение. СМИ должны быть ориентированы на то, чтобы защищать жизнь, социальную справедливость, должны быть нацелены на образование, защищать права. Но они этого не делают», — сказал политик.

Ранее Эво Моралес говорил, что ситуация на Украине стала результатом вмешательства США, целью которого было столкнуть Россию и Украину. По его словам, Европа не должна становиться площадкой для операций США, направленных против суверенных стран.

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