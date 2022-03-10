Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине

«Для меня правые СМИ хуже атомной бомбы. Каждый день, каждую ночь они отравляют и разрушают народы, особенно молодое поколение. СМИ должны быть ориентированы на то, чтобы защищать жизнь, социальную справедливость, должны быть нацелены на образование, защищать права. Но они этого не делают», — сказал политик.