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9 минут назад

В США поддержали запрет импорта энергоресурсов из РФ

Лера Букина

Палата представителей конгресса США выступила за принятие законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования в четверг.

Конгресс США одобрил запрет импорта нефти и газа из России
Фото: ReutersReuters

За законопроект выступили 414 членов палаты, 17 проголосовали против.

Законопроектом также предусматривается призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.

Президент США Джо Байден ранее объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты в связи с событиями на Украине. Как отметил он, Вашингтон понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Ранее сообщалось, что крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти у России.

Также вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее сообщил, что Германия готова к отказу России от поставок энергоносителей. Министр подчеркнул, что Германия «хорошо пройдет зиму и лето» в сфере газа, резервов нефти хватит на три месяца, а угля — «еще больше».

В мире,Роберт Хабек,Джозеф Байден,ВТО,
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