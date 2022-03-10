Конгресс США одобрил запрет импорта нефти и газа из России

Палата представителей конгресса США выступила за принятие законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования в четверг.

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За законопроект выступили 414 членов палаты, 17 проголосовали против.

Законопроектом также предусматривается призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.

Президент США Джо Байден ранее объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты в связи с событиями на Украине. Как отметил он, Вашингтон понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Ранее сообщалось, что крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти у России.