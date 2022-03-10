Конгресс США одобрил запрет импорта нефти и газа из России

Палата представителей конгресса США выступила за принятие законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования в четверг.
За законопроект выступили 414 членов палаты, 17 проголосовали против.
Законопроектом также предусматривается призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.
Президент США Джо Байден ранее объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты в связи с событиями на Украине. Как отметил он, Вашингтон понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.
Ранее сообщалось, что крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти у России.
Также вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее сообщил, что Германия готова к отказу России от поставок энергоносителей. Министр подчеркнул, что Германия «хорошо пройдет зиму и лето» в сфере газа, резервов нефти хватит на три месяца, а угля — «еще больше».